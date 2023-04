Pnrr: Borghi (Pd), 'Lega per rinuncia a parte fondi, Meloni che dice?' (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Il gioco si fa scoperto: la Lega propone ufficialmente di rinunciare a parte dei fondi Pnrr, che agli occhi di Via Bellerio ha il difetto di essere uno strumento comune europeo. Hanno fatto saltare il governo Draghi,per mettere il cappello sui fondi che ora negano. Meloni che dice?". Così Enrico Borghi del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Il gioco si fa scoperto: lapropone ufficialmente dire adei, che agli occhi di Via Bellerio ha il difetto di essere uno strumento comune europeo. Hanno fatto saltare il governo Draghi,per mettere il cappello suiche ora negano.che?". Così Enricodel Pd su twitter.

