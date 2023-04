Pnrr | Bonelli | ' per Meloni solo polemiche opposizione | citofoni a Fitto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Ancora una volta l'impostazione della presidenteè scellerata: anche sulribalta la responsabilità scaricandola nei confronti degli altri, è inaccettabile. Credo che sia il caso che la presidente, magari citofonando, ascolti il suo ministroil quale ha detto che è matematicamente impossibile raggiungere gli obiettivi delnei tempi previsti e per questo deve prendersi le sue responsabilità". Così Angeloco-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. “Il problema nasce anche dal fatto che la nostra pubblica amministrazione è stata depauperata anno dopo anno di quelle intelligenze pratiche che sono in grado di realizzare una progettazione efficace e veloce. Gli effetti di queste voragini in termini di risorse ...