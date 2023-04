Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Pnrr: Bonafè, è in gioco l’Italia, governo riferisca in Parlamento - -

La proposta di Conte per un tavolo con la maggioranza e tutti i soggetti interessati sul, per ... Magari Simona. E da qualche delega di peso in segreteria tra Esteri e Enti locali. Per ...Ma ilè solo uno dei punti dell'opposizione a tutto campo che il Pd di Schlein sta mettendo ... I nomi sono quelli di Picierno, appunto, e poi Alessandro Alfieri, Davide Baruffi, Simona. ...E' quanto dichiarano Simonae Piero De Luca, vicepresidenti dei deputati Pd, in merito alla discussione di oggi alla Camera sull'interrogazione relativa alla governance del