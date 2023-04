Pnrr, Boccia al Fatto.it: “La nuova governance voluta da Meloni causa ritardi, Conte fu messo in croce per molto meno” (Di lunedì 3 aprile 2023) Se il Movimento 5 stelle si mostra dialogante con il governo sul Pnrr, il Pd va all’attacco. “Siamo molto preoccupati perché governo e maggioranza sono nel caos. Cambiano progetti e spostano fondi. Chiediamo al governo di riferire urgentemente in Parlamento”. Francesco Boccia, dalla sede del Partito democratico, lancia da una parte l’allarme e, dall’altra, invita Giorgia Meloni in Aula. Il neo capogruppo Pd a Palazzo Madama, ex ministro per gli Affari regionali durante il secondo governo Conte, risponde poi alle domande de ilFattoQuotidiano.it. “Il decreto del governo, che domani sarebbe dovuto andare in Parlamento, non è stato neppure discusso in Commissione e questo ci preoccupa molto. Regna sovrano il caos”. Gli esponenti del governo, negli ultimi giorni, si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Se il Movimento 5 stelle si mostra dialogante con il governo sul, il Pd va all’attacco. “Siamopreoccupati perché governo e maggioranza sono nel caos. Cambiano progetti e spostano fondi. Chiediamo al governo di riferire urgentemente in Parlamento”. Francesco, dalla sede del Partito democratico, lancia da una parte l’allarme e, dall’altra, invita Giorgiain Aula. Il neo capogruppo Pd a Palazzo Madama, ex ministro per gli Affari regionali durante il secondo governo, risponde poi alle domande de ilQuotidiano.it. “Il decreto del governo, che domani sarebbe dovuto andare in Parlamento, non è stato neppure discusso in Commissione e questo ci preoccupa. Regna sovrano il caos”. Gli esponenti del governo, negli ultimi giorni, si sono ...

