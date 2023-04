Pnrr | Barca | ' mi augurerei di essere d' accordo con ottimismo Meloni'

(Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Per il mio Paese e l'Europa midid'con l'diriguardo al. Va detto però che il sistema di monitoraggio è pessimo e che la conoscenza che hanno i cittadini di quello che sta succedendo è poca. Sul monitoraggio, l'impostazione improbabile del governo Conte e quello non effettuato dal governo Draghi offrono al governouna mela interessante ma col baco". Così l'economista e coordinatore del Forum Disuguaglianze e diversità Fabrizioospite a Otto e mezzo su La7. "Ricordiamo che alla fine dello scorso anno avevamo speso la metà di quanto dovevamo e l'esecutivo entrante non ha effettuato né una relazione sull'attuazione né una due diligence, quindi ne sappiamo poco". E ...

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – "Per il mio Paese e l'Europa mi augurerei di essere d'accordo con l'ottimismo di Meloni riguardo al Pnrr. Va detto però che il ... Disuguaglianze e diversità Fabrizio Barca ...