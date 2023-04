Pnnr | Braga Pd | ' nessuna idea su come gestire i ritardi | Fitto venga in Parlamento'

(Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr (Adnkronos) - "Non ce n'è uno che dica la stessa cosa dell'altro: spostare i fondi, chiedere rinvii, cambiare i progetti. Suidel Pnrr, al governo ognuno ha la sua ricetta. Oggi il capogruppo della Lega alla Camera arriva a dire: "rinunciare". Ecco quelli pronti:dii progetti bloccati. Per questo è urgente che il Ministroinper spiegare all'Italia cosa hanno intenzione di fare per salvare il più grande progetto di ammodernamento del paese". Lo dice Chiara, capogruppo Pd alla Camera.

Pnnr: Braga (Pd), 'nessuna idea su come gestire i ritardi, Fitto venga ...

