Pneumatici auto: prima di acquistare occhio al dettaglio, evita fregature (Di lunedì 3 aprile 2023) Le gomme auto sono degli accessori fondamentali per la sicurezza alla guida essendo a contatto diretto con l’asfalto. Il loro controllo è imperativo, almeno una volta al mese e comunque a seconda dell’uso. In pochi lo sanno, ma gli Pneumatici auto hanno una data di scadenza e andrebbe controllata per salvaguardare il mezzo e la propria incolumità. Il problema di fondo è che nessuno sappia cosa guardare e dove controllare, soprattutto per capire se si è arrivati al termine di utilizzo o meno. Rispondere a questa domanda non è difficile, ma si richiede una certa attenzione. Scopriamo insieme come fare? Come si legge la data di scadenza delle gomme auto? Quando si acquistano le gomme auto, spesso e volentieri si fa caso al brand e alla loro estetica. In realtà, dovrebbero interessare altri fattori ... Leggi su blowingpost (Di lunedì 3 aprile 2023) Le gommesono degli accessori fondamentali per la sicurezza alla guida essendo a contatto diretto con l’asfalto. Il loro controllo è imperativo, almeno una volta al mese e comunque a seconda dell’uso. In pochi lo sanno, ma glihanno una data di scadenza e andrebbe controllata per salvaguardare il mezzo e la propria incolumità. Il problema di fondo è che nessuno sappia cosa guardare e dove controllare, soprattutto per capire se si è arrivati al termine di utilizzo o meno. Rispondere a questa domanda non è difficile, ma si richiede una certa attenzione. Scopriamo insieme come fare? Come si legge la data di scadenza delle gomme? Quando si acquistano le gomme, spesso e volentieri si fa caso al brand e alla loro estetica. In realtà, dovrebbero interessare altri fattori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sicurmoto : RT @sicurauto: Michelin partecipa al mega progetto di riciclo pneumatici in Europa - sicurauto : Michelin partecipa al mega progetto di riciclo pneumatici in Europa - Finascial_ichi : @MinisteroSalute, se si faranno anche quest'anno in Piemonte tutti i fine settimana le cene in vigna non ne uscirem… - legnanonews : Risveglio mattutino sgradevole per due automobilisti di #Castellanza. Entrambi, in giorni diversi, si sono ritrovat… - MilanoNaturalia : @HuffPostItalia Le auto elettriche son state bocciate dai Verdi in Svizzera;consumano quasi metà del fabbisogno ene… -