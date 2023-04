Please Baby Please | Karl Glusman | I modelli a cui mi sono ispirato? Angelina Jolie e il mio cappello

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Juanlozanog : jajakaksjsjajaja baby please don’t goooo - itsmitch_d : joo yeo-jeong please!!! ???????????? chskcbjwkdjd taenang yan ba’t apaka pogi krjcjdjfhjsjsjsjdhd my psycho baby boy ???????????????????????? - HeppiJei : RT @Eeeenggggiiii: nemmeno mi alzo e già devo vede sta roba. Ma uno nella sua ca** di room sarà libero di dire quello ke vuole? C’avete il… - MoviesAsbury : Su #MUBI, da oggi c'è questo #PleaseBabyPlease, interessante dramma/noir/musical in salsa queer diretto da… - SimonaCroisette : RT @mubiitalia: Camp e danza, fetish e musica; un vortice di caos sessuale al neon! PLEASE BABY PLEASE di Amanda Kramer è disponibile in st… -

Karl Glusman ci assicura di essersi trovato piuttosto a suo agio nell'eccentrico musical/non musical di Amanda Kramer, disponibile su MUBI dal 31 marzo. Nel film l'attore newyorkese interpreta Teddy, il leader della gang Young Gents. Sguardo strafottente, cappello e giubbotto di pelle in stile Marlon ...Cinema fetish camp e stilizzato.non è un film per tutti, ma è un piccolo progetto artistico che ha la qualità del musical pur non appartenendo a un unico genere. A cavallo tra John Waters e David Lynch, il film è ...La recensione di, su MUBI dal 31 marzo Tra West Side Story e I guerrieri della notte ,parte subito con una dichiarazione di intenti: fare un film teatrale, pieno di verve "broadwayiana",...

Please Baby Please, la recensione: siamo tutti tragedie ambulanti CiakClub

