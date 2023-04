PlayStation VR2 non sfonda Il visore VR di Sony ha bisogno del suo Half-Life

(Di lunedì 3 aprile 2023) Due dei principali titoli della prima ondata di giochi per il nuovoper la realtà virtuale di5, Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village VR, lasciano intravedere il potenziale della piattaforma, ma sia l'uno che l'altro sanno di occasione mancata. PS VR2 hadi un titolo forte che ancora non si vede all'orizzonte....

569,05 Compra ora Bundle Horizon Call of the Mountain per649.90 Compra ora Nel frattempo, è ora disponibile su AmazonVR 2 , per chi volesse giocare ...Il, ad esempio, nonostante le ottime premesse sarebbe partito malissimo tanto che Sony avrebbe dimezzato le stime di vendite. Ovviamente, parliamo di un prodotto diverso ma pur ...Jeromino ha affermato anche che un taglio di prezzo del PSsarà necessario per evitare un completo disastro del nuovo prodotto di. C'è da dire che quanti possiedono il PSsembrano ...

PlayStation VR2: il prezzo è un ostacolo al successo, lo comprereste se costasse meno Everyeye Videogiochi

Sareste interessati a comprare il nuovo visore PlayStation VR2 a fronte di un prezzo di listino più basso, oppure noIl visore di realtà virtuale per Playstation 5 è molto apprezzato, ma vende poco. Potrebbe, addirittura, essere un disastro se non verrà tagliato il prezzo. E così, quanti non lo hanno ancora acquista ...