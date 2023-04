Più ore di informatica e storia dell’arte, economia e diritto. Ecco il liceo del Made in Italy del premier Meloni: possibile inizio nel 2024 (Di lunedì 3 aprile 2023) Il premier Giorgia Meloni, durante il suo intervento al VinItaly, ha parlato del liceo del Made in Italy. Cosa ha in mente il governo? Per il Corriere della Sera, si tratterebbe di una variante, che un tempo si sarebbe definita "autarchica", del liceo Economico-Sociale introdotto ai tempi della riforma Gelmini. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 aprile 2023) IlGiorgia, durante il suo intervento al Vin, ha parlato deldelin. Cosa ha in mente il governo? Per il Corriere della Sera, si tratterebbe di una variante, che un tempo si sarebbe definita "autarchica", delEconomico-Sociale introdotto ai tempi della riforma Gelmini. L'articolo .

