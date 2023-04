Più Italia nel mondo. Sace mette il turbo nel sostegno alle imprese? (Di lunedì 3 aprile 2023) Nell’anno più difficile, che ha visto lo scoppio della guerra contro l’Ucraina per mano della Russia, Sace continua a dare gas nel sostegno alle imprese che vogliono posizionarsi nei grandi mercati globali. La società assicurativa, tornata lo scorso anno nell’orbita del Tesoro, dopo l’esperienza nella galassia Cassa Depositi e Prestiti, ha archiviato il 2022 con 54,3 miliardi di euro a supporto delle imprese Italiane, per sostenere esportazioni, garantire finanziamenti e supportare liquidità e investimenti green. Un totale in crescita del 46% rispetto al 2021, per un totale di più di 26mila progetti, al fianco di oltre 37mila società (la quasi totalità di dimensioni piccole e medie). Tutto questo in un anno, il 2022, caratterizzato da uno scenario globale complesso e incerto, “con ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 aprile 2023) Nell’anno più difficile, che ha visto lo scoppio della guerra contro l’Ucraina per mano della Russia,continua a dare gas nelche vogliono posizionarsi nei grandi mercati globali. La società assicurativa, tornata lo scorso anno nell’orbita del Tesoro, dopo l’esperienza nella galassia Cassa Depositi e Prestiti, ha archiviato il 2022 con 54,3 miliardi di euro a supporto dellene, per sostenere esportazioni, garantire finanziamenti e supportare liquidità e investimenti green. Un totale in crescita del 46% rispetto al 2021, per un totale di più di 26mila progetti, al fianco di oltre 37mila società (la quasi totalità di dimensioni piccole e medie). Tutto questo in un anno, il 2022, caratterizzato da uno scenario globale complesso e incerto, “con ...

