Piqué: “Sono stato minacciato di morte dai fan di Shakira. Nessuno pensa a me e a Clara Chia Marti”. E la cantante vola a Miami (Di lunedì 3 aprile 2023) Shakira e Piquè e quella “incredibile somiglianza” con Ilary Blasi e Francesco Totti. Insomma: belli, ricchi, famosi e una volta innamorati. Una volta sì, perché adesso sembra esserci solo tanto rancore. Ma lasciamo il Pupone e la conduttrice Mediaset per concentrarci sulla pop-star e l’ex calciatore del Barcellona. Le notizie ‘bomba’ (per la cronaca rosa, va da sé) Sono due. Innanzitutto la cantante di fama mondiale ha lasciato Barcellona. Si vociferava già da qualche giorno, ma adesso è ufficiale. Shakira si è trasferita con i figli – Milan e Sasha – a Miami, oltreoceano. Tante le indiscrezioni che circolano al riguardo: c’è chi parla di un presunto nuovo compagno, per il quale avrebbe preso questa decisione. Ma c’è anche chi riporta di problemi di salute dei genitori di lei. Ad ogni modo, la scelta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023)e Piquè e quella “incredibile somiglianza” con Ilary Blasi e Francesco Totti. Insomma: belli, ricchi, famosi e una volta innamorati. Una volta sì, perché adesso sembra esserci solo tanto rancore. Ma lasciamo il Pupone e la conduttrice Mediaset per concentrarci sulla pop-star e l’ex calciatore del Barcellona. Le notizie ‘bomba’ (per la cronaca rosa, va da sé)due. Innanzitutto ladi fama mondiale ha lasciato Barcellona. Si vociferava già da qualche giorno, ma adesso è ufficiale.si è trasferita con i figli – Milan e Sasha – a, oltreoceano. Tante le indiscrezioni che circolano al riguardo: c’è chi parla di un presunto nuovo compagno, per il quale avrebbe preso questa decisione. Ma c’è anche chi riporta di problemi di salute dei genitori di lei. Ad ogni modo, la scelta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Piqué: “Sono stato minacciato di morte dai fan di Shakira. Nessuno pensa a me e a Clara Chia Marti”. E la cantante… - laulallina : Al messaggio di Piqué mi sono capottata?????????? ... Troppo bello Giuly ...????????. #gs30 #prelemi - m_tadde : RT @Sorare_Agency: ??Quanti e quali calciatori professionisti ci sono su Sorare? ? Griezmann non si è ancora liberato di Kolo Muani ? Piq… - MLS_pioberna : RT @Sorare_Agency: ??Quanti e quali calciatori professionisti ci sono su Sorare? ? Griezmann non si è ancora liberato di Kolo Muani ? Piq… - MarcoPesta : RT @Sorare_Agency: ??Quanti e quali calciatori professionisti ci sono su Sorare? ? Griezmann non si è ancora liberato di Kolo Muani ? Piq… -

Shakira lascia Barcellona con i figli: "Alla ricerca della felicità" Tra Shakira e Piqué la custodia era l'unica ragione del contendere, considerando il fatto che non si sono mai sposati e che non c'era altro da decidere. Si chiude, così, un tira e molla andato avanti ... L'annuncio di Aguero: 'Ho comprato Higuain, tornerà a giocare...' ... ma impazza già il "mercato", che scriviamo tra virgolette perché qui in Spagna da Gerard Piqué in ... Poi ci sono i giocatori numero 12, le stelle, ex professionisti da usare una tantum, per una o più ... Il radiocronista occhio di falco: "È gol, anzi no è una parata" "Sono infortunato, ho il gomito del tennista". Sky. *** Allegri: Il Verona ti fa giocare male. E lui odia dividere il merito". @unfair_play *** Dopo il caos con Mourinho Serra è tornato ad arbitrare ... Tra Shakira ela custodia era l'unica ragione del contendere, considerando il fatto che non simai sposati e che non c'era altro da decidere. Si chiude, così, un tira e molla andato avanti ...... ma impazza già il "mercato", che scriviamo tra virgolette perché qui in Spagna da Gerardin ... Poi cii giocatori numero 12, le stelle, ex professionisti da usare una tantum, per una o più ...infortunato, ho il gomito del tennista". Sky. *** Allegri: Il Verona ti fa giocare male. E lui odia dividere il merito". @unfair_play *** Dopo il caos con Mourinho Serra è tornato ad arbitrare ... Piqué: “Il ritorno di Messi al Barça Non bisogna forzare. E su Shakira...” La Gazzetta dello Sport