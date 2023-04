Pioli e Sarri hanno battuto Spalletti nello stesso modo (Corsport) (Di lunedì 3 aprile 2023) Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport analizza la pesante sconfitta del Napoli in casa contro il Milan. Pioli e Sarri hanno battuto Spalletti nello stesso modo, disarticolando a centrocampo la costruzione del gioco. In che modo? Con una difesa altissima, una mediana assortita e più numerosa, in grado di alzare un pressing di tre o quattro uomini su qualunque portatore di palla azzurro, che fosse Kvara o piuttosto Zielinski. È in questa ragnatela che il Napoli ha compreso di avere il fiato corto, e nessuna possibilità di saltare il pressing con verticalizzazioni ficcanti, perché Osimhen era in tribuna e chi lo sostituiva, Simeone, è tutto un altro giocatore. Senza il nigeriano viene a mancare l’alternativa di modulo che ha fatto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport analizza la pesante sconfitta del Napoli in casa contro il Milan., disarticolando a centrocampo la costruzione del gioco. In che? Con una difesa altissima, una mediana assortita e più numerosa, in grado di alzare un pressing di tre o quattro uomini su qualunque portatore di palla azzurro, che fosse Kvara o piuttosto Zielinski. È in questa ragnatela che il Napoli ha compreso di avere il fiato corto, e nessuna possibilità di saltare il pressing con verticalizzazioni ficcanti, perché Osimhen era in tribuna e chi lo sostituiva, Simeone, è tutto un altro giocatore. Senza il nigeriano viene a mancare l’alternativa di modulo che ha fatto ...

