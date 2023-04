Pioli come Sarri trovato il punto debole del Napoli: Ecco cosa può accadere (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Milan ha vinto contro il Napoli, sfruttando alcune falle negli schemi del tecnico Spalletti. Il Milan ha fatto tremare il Napoli con una vittoria che ha messo in luce alcune crepe nei suoi schemi di gioco. Nonostante gli azzurri siano stati dominatori assoluti in campionato e in Champions, il tecnico Spalletti non è riuscito a tenere testa a Sarri e Pioli che hanno sfruttato l’unico punto debole della squadra. Ma non è tutto, secondo l’analisi di Alessandro Barbano, per il Corriere dello Sport: il Napoli ha giocato con un ritmo altissimo, alzandolo al punto da cadere in errori di precipitazione che hanno portato alla sconfitta. Il Milan ha saputo sfruttare questo momento di debolezza e ha preso il sopravvento, dimostrando una volta ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Milan ha vinto contro il, sfruttando alcune falle negli schemi del tecnico Spalletti. Il Milan ha fatto tremare ilcon una vittoria che ha messo in luce alcune crepe nei suoi schemi di gioco. Nonostante gli azzurri siano stati dominatori assoluti in campionato e in Champions, il tecnico Spalletti non è riuscito a tenere testa ache hanno sfruttato l’unicodella squadra. Ma non è tutto, secondo l’analisi di Alessandro Barbano, per il Corriere dello Sport: ilha giocato con un ritmo altissimo, alzandolo alda cadere in errori di precipitazione che hanno portato alla sconfitta. Il Milan ha saputo sfruttare questo momento dizza e ha preso il sopravvento, dimostrando una volta ...

