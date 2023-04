Pioli ancora una volta incarta Spalletti | come lo scorso anno Corsera

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il Corriere della Sera scrive dicheuna, propriolo. Chissà se dopo questa batosta dentro gliani crescerà l’ansia. Di sicuro la notte di Fuorigrotta aumenterà la convinzione del Milan.una. L’c’era riuscito con Kessie, stanel 4-2-3-1 sistema Krunic basso accanto a Tonali sulle tracce di Zielinski e avanza sulla linea dei trequartisti il mediano Bennacer, che accorcia spesso per sporcare la regia di Lobotka. Al Napoli non funziona niente, l’aggressione alta, la caccia all’ampiezza,la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoIonna : ??? Stefano Pioli - Sun Tzu Se conosci il nemico e te stesso di sicuro vincerai Il modo migliore per essere certi d… - DavidBasco86 : Si gode ancora guagliò?? Il 3° cc lo volevamo,bravo Pioli poi ha invertire Krunic e Bennacer. Bravi Davidino e Diaz,… - maxcrespino : RT @SoloMilan68: Ora mi stropiccio ancora un po' gli occhi e mi tiro fuori qualche sassolino dalla scarpa. Quando dopo Udine dissi che e' t… - LucaDColella : RT @SoloMilan68: Ora mi stropiccio ancora un po' gli occhi e mi tiro fuori qualche sassolino dalla scarpa. Quando dopo Udine dissi che e' t… - donnie_darko82 : RT @SoloMilan68: Ora mi stropiccio ancora un po' gli occhi e mi tiro fuori qualche sassolino dalla scarpa. Quando dopo Udine dissi che e' t… -

Ribadisco un concetto: il Napoli è nettamente migliore del Milan edeve guardarsida Inter, Roma e Atalanta per entrare in zona Champions. Tuttavia, nel calcio, non sempre vince il ...Anche seridimensiona la portata dell'exploit rossonero ("Noi dobbiamo solo pensare a ... Un Napolivincente avrebbe intimidito ulteriormente il Milan. Così tutto si rimescola caricando di ...ha lavorato tanto sulla mentalità in questa settimana e credo che oggi debba essere contento'. 'Prendiamo questa partita per la fiducia del gruppo, ma ci sonoaltre due gare ...

Pioli svela la mossa con cui il Milan ha messo il Napoli k.o.: L'avevo ... Fanpage.it

Il Napoli e il Milan che non ti aspetti. Partita splendida quella del Maradona ma… troppo a senso unico. Un 4-0 rossonero che rimette in equilibrio l’imminente euroderby italiano di Champions e consen ...Il Milan strapazza il Napoli e gli rifila 4 gol: ora è terzo in classifica e aspetta gli azzurri nella sfida Champions - La Lazio espugna Monza e la Roma stende la Samp - Accesissima la corsa per un p ...