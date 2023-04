Pino Insegno sulle voci del futuro in Rai: «Tra un po’ divento Ct della Nazionale e poi al Quirinale. Ma mi piacerebbe tornare in Tv» (Di lunedì 3 aprile 2023) «Dicono di tutto su di me, ora divento nuovo ct della Nazionale, la prossima settimana prendo il posto di Mattarella». Ironizza così Pino Insegno sulle tante voci che lo ritraggono come il prossimo “asso pigliatutto” della Rai. Nel mirino delle chiacchiere sul presentatore e attore c’è il rapporto d’amicizia con la premier Giorgia Meloni e un possibile futuro nei programmi della tv di Stato. «Certo che mi piacerebbe tornare in Rai», dice Insegno a chi glielo chiede, pur glissando sulle ipotetiche proposte di cui si parla da giorni. Tutto è cominciato dalla partecipazione dell’attore romano, prime delle ultime elezioni politiche, a un comizio ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) «Dicono di tutto su di me, oranuovo ct, la prossima settimana prendo il posto di Mattarella». Ironizza cosìtanteche lo ritraggono come il prossimo “asso pigliatutto”Rai. Nel mirino delle chiacchiere sul presentatore e attore c’è il rapporto d’amicizia con la premier Giorgia Meloni e un possibilenei programmitv di Stato. «Certo che miin Rai», dicea chi glielo chiede, pur glissandoipotetiche proposte di cui si parla da giorni. Tutto è cominciato dalla partecipazione dell’attore romano, prime delle ultime elezioni politiche, a un comizio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Il conduttore romano potrebbe prendere il posto di Flavio Insinna e Amadeus. E c'è chi dietro il cambio di poltrona… - Gianni78605577 : @HoaraBorselli @Libero_official Artista fallito. Non fa tv da anni. Ma basta leccare la Meloni che subito diventi i… - gjscco : RT @stacce2021: Leggissima Italia: obbligo pe tutte le amministrazioni pubbliche de usà solo software italiano (se non c’è ciccia, usate le… - ChilErminia : RT @baffi_francesco: Paola Ferrari: “Disgustose le parole di De Benedetti su Meloni, mi dissocio”. È favorita per condurre il Festival di… - zimdor3 : RT @baffi_francesco: Paola Ferrari: “Disgustose le parole di De Benedetti su Meloni, mi dissocio”. È favorita per condurre il Festival di… -