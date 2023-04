Pietro Orlandi: ”Emanuela è passata per Londra dopo il rapimento. Ho trovato i documenti” (Di lunedì 3 aprile 2023) Pietro Orlandi è ritornato a parlare della sorella, Emanuela, la ragazza cittadina vaticana scomparsa a 15 anni il 22 giugno del 1983. Lo ha fatto in occasione di una intervista a Giovanni Floris a DiMartedì, il suo programma in onda su La7. Orlandi ha detto: “Ho motivo di credere che Emanuela sia passata per Londra”. Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: ‘Accordo Vaticano-Procura per restituire il corpo’ Pietro Orlandi e le ultime rivelazioni a DiMartedì Questa volta, Pietro Orlandi fa riferimento ai famosi cinque fogli divulgati nel 2017 dal giornalista Emiliano Fittipaldi. Il documento, ricordiamo, era spuntato da una cassetta di sicurezza della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023)è ritornato a parlare della sorella,, la ragazza cittadina vaticana scomparsa a 15 anni il 22 giugno del 1983. Lo ha fatto in occasione di una intervista a Giovanni Floris a DiMartedì, il suo programma in onda su La7.ha detto: “Ho motivo di credere chesiaper”., il fratello: ‘Accordo Vaticano-Procura per restituire il corpo’e le ultime rivelazioni a DiMartedì Questa volta,fa riferimento ai famosi cinque fogli divulgati nel 2017 dal giornalista Emiliano Fittipaldi. Il documento, ricordiamo, era spuntato da una cassetta di sicurezza della ...

