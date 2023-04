Pietralata – Scoperta la “santabarbara” della malavita

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 aprile 2023) – Volete acquistare un’arma? Così, tanto per difesa personale? Ebbene, troverete mille difficoltà a conquistare il porto d’armi. Se invece l’arma vi occorre per compiere rapine o omicidi, niente di più facile (fino a ieri): bastava andare fino a, quartiere romano, e comprarla nella “”. Per una pistola bastavano 200 euri. Ovviamente, in contanti e senza pretendere lo scontrino o la fattura. Le armi, rubate a Roma, ma anche in Umbria e in Abruzzo, spesso sottraendole a vigilanti, erano in mostra in un palazzone del quartiere. La commessa che gestiva il turpe commercio era una donna di trent’anni. La squadra mobile è intervenuta dopo aver ricevuto una soffiata. Adesso si indaga per scoprire tutta la filiera criminale che fornisce le armi ai malviventi.