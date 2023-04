Piccolo G, tutto sul cantante appena uscito da Amici che ha incantato il pubblico: conoscete il suo vero amore? (Di lunedì 3 aprile 2023) Nell’edizione in corso di Amici, uno dei protagonisti è stato anche Piccolo G. Il cantautore marchigiano ha concluso la propria esperienza nel talent show di Canale 5 nel corso della seconda puntata della fase serale, ma ha avuto comunque un’occasione molto valida per mettersi in mostra davanti al grande pubblico. Scopriamo insieme chi è questo ragazzo e quali sono le sue prospettive in vista di un futuro che potrebbe rivelarsi davvero radioso. I primi passi di Piccolo G verso la musica Giovanni Rinaldi nasce a Pollenza, in provincia di Macerata, nel 2000. Dopo essersi appassionato alla chitarra, all’età di 16 anni si rende conto di nutrire una certa predilezione nei confronti del rap. Inizia così a pubblicare i suoi primi pezzi musicali su YouTube e Musicale con il nome fittizio di Junior G. ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 aprile 2023) Nell’edizione in corso di, uno dei protagonisti è stato ancheG. Il cantautore marchigiano ha concluso la propria esperienza nel talent show di Canale 5 nel corso della seconda puntata della fase serale, ma ha avuto comunque un’occasione molto valida per mettersi in mostra davanti al grande. Scopriamo insieme chi è questo ragazzo e quali sono le sue prospettive in vista di un futuro che potrebbe rivelarsi davradioso. I primi passi diG verso la musica Giovanni Rinaldi nasce a Pollenza, in provincia di Macerata, nel 2000. Dopo essersi appassionato alla chitarra, all’età di 16 anni si rende conto di nutrire una certa predilezione nei confronti del rap. Inizia così a pubblicare i suoi primi pezzi musicali su YouTube e Musicale con il nome fittizio di Junior G. ...

