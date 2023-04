Picchia la moglie e poi va a letto 50enne in manette

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ancora pungente il fenomeno degli atti Persecutori nella Provincia di Taranto. Nelle ultime ore, in aderenza alle regole imposte dal cosiddetto “codice rosso” è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia un uomo del posto, presunto responsabile dei reati di “maltrattamenti in famiglia e Lesioni Personali”, commessi nei confronti della compagna. Tutto è nato da una ennesima lite tra la coppia, durante la quale l’uomo avrebbe aggredito e percosso la donna anche con calci e pugni. Alla richiesta di aiuto al pronto intervento dei carabinieri “112” da parte della donna sono stati immediatamente inviati i carabinieri sul posto, ai quali si è presentata una scena che lasciava pochi dubbi sull’accaduto. Tracce di sangue sul pavimento e segni evidenti di violenza e sangue sul viso ed altri parti del corpo della donna, per la ...