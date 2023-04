Piano sbarchi: intese coi paesi d'origine, più intelligence e rimpatri volontari assistiti (Di lunedì 3 aprile 2023) - Il Governo lavora per arginare le prossime ondate di sbarchi. Domani la cabina di regia a palazzo Chigi. Sul tavolo, la stabilizzazione della Tunisia, paese di partenza della maggior parte dei ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 aprile 2023) - Il Governo lavora per arginare le prossime ondate di. Domani la cabina di regia a palazzo Chigi. Sul tavolo, la stabilizzazione della Tunisia, paese di partenza della maggior parte dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antbar12 : RT @brotto_marco: Perdiamo circa mezzo milione di italiani all'anno, /365 fa 1369 al giorno... gli sbarchi sono ora circa 1350 al giorno...… - AlfBianchi : RT @a_meluzzi: Davanti a realtà lapalissiane nulla accade. Qualcosa non torna! Stato, regioni, medici pagati e corrotti dalle farmaceutiche… - TuttoSuMilano : Migranti, stretta sui permessi: il piano italiano in nove punti - bezzifer : Un altro?Il nuovo piano in nove punti di Piantedosi e Tajani contro gli sbarchi di migranti. - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Il nuovo piano in nove punti di #Piantedosi e #Tajani contro gli sbarchi di migranti -