Piano Ruanda | accordo con Bruxelles e il rischio di lasciare la Cedu per il Regno Unito

(Di lunedì 3 aprile 2023) I tentativi deldi contrastare l’immigrazione clandestina creano una situazione critica sotto il profilo del diritto internazionale e, potenzialmente, nei rapporti con il resto d’Europa, e nel processo di pace in Irlanda del Nord. IlNel 2022, Boris Johnson ha lanciato il cosiddetto “” per gestire i migranti che, arrivati nelcon “metodi illegali, pericolosi o non necessari”, contino di evitare l’espulsione richiedendo asilo all’arrivo. Il governo annovera tra le proprie priorità il contrasto del flusso crescente di migranti che attraversano la Manica su piccole imbarcazioni (meno di 2.000 nel 2019, più di 45.000 nel 2022). Secondo il, i richiedenti asilo saranno trasferiti in ...

