Petrolio: Opec e Russia tagliano, il prezzo sale e Putin ride (Di lunedì 3 aprile 2023) I prezzi del Petrolio sono saliti di quasi il 6% sul mercato asiatico questa mattina, dopo che i principali produttori dell’Opec+, guidati dall’Arabia Saudita, hanno annunciato un taglio a sorpresa di oltre un milione di barili al giorno. Il contratto West Texas Intermediate è balzato del 5,74% a 80,01 dollari al barile, mentre il Brent è balzato del 5,67% a 84,42 dollari. Il Petrolio sale dunque di oltre 4 punti percentuali, anche se ritraccia dai massimi toccati: il Wti, che era balzato fino a 81,69 dollari (+8%), avanza del 4,6% a 79,15 dollari, mentre il Brent, salito fino a 86,44 dollari (+8,2%), scambia a 83,6 (+4,6%). Scacco agli Usa Tra le prime conseguenze il contratto della West Texas intermediate è balzato del 5,74% a 80,01 dollari al barile. Il nuovo taglio alla produzione si aggiunge alla riduzione già ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 aprile 2023) I prezzi delsono saliti di quasi il 6% sul mercato asiatico questa mattina, dopo che i principali produttori dell’+, guidati dall’Arabia Saudita, hanno annunciato un taglio a sorpresa di oltre un milione di barili al giorno. Il contratto West Texas Intermediate è balzato del 5,74% a 80,01 dollari al barile, mentre il Brent è balzato del 5,67% a 84,42 dollari. Ildunque di oltre 4 punti percentuali, anche se ritraccia dai massimi toccati: il Wti, che era balzato fino a 81,69 dollari (+8%), avanza del 4,6% a 79,15 dollari, mentre il Brent, salito fino a 86,44 dollari (+8,2%), scambia a 83,6 (+4,6%). Scacco agli Usa Tra le prime conseguenze il contratto della West Texas intermediate è balzato del 5,74% a 80,01 dollari al barile. Il nuovo taglio alla produzione si aggiunge alla riduzione già ...

