Petrolio in forte rialzo dopo il taglio alla produzione annunciato a sorpresa da Opec e Russia (Di lunedì 3 aprile 2023) Ad azione, reazione. dopo l’annuncio a sorpresa del taglio della produzione di Petrolio deciso ieri dall’Opec e dalla Russia il prezzo del greggio sale del 5,5%. Il brent (Petrolio estratto nel mare del Nord che fa da riferimento per gli scambi europei) è salito sopra gli 84 dollari al barile. La metà dei tagli saranno operati dall’Arabia Saudita, primo esportatore al mondo, che con questa mossa ribadisce il suo atteggiamento d contrapposizione nei confronti degli Stati Uniti che auspicavano invece un aumento dell’offerta di greggio. La spinta ai prezzi che deriva dal calo dell’offerta, se duratura, rischia di aumentare di nuovo le pressioni inflazionistiche. Nelle ultime rilevazioni era emerso un rallentamento della corsa dei prezzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Ad azione, reazione.l’annuncio adeldelladideciso ieri dall’e dil prezzo del greggio sale del 5,5%. Il brent (estratto nel mare del Nord che fa da riferimento per gli scambi europei) è salito sopra gli 84 dollari al barile. La metà dei tagli saranno operati dall’Arabia Saudita, primo esportatore al mondo, che con questa mossa ribadisce il suo atteggiamento d contrapposizione nei confronti degli Stati Uniti che auspicavano invece un aumento dell’offerta di greggio. La spinta ai prezzi che deriva dal calo dell’offerta, se duratura, rischia di aumentare di nuovo le pressioni inflazionistiche. Nelle ultime rilevazioni era emerso un rallentamento della corsa dei prezzi ...

