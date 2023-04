Pesce da record filmato a oltre 8000 metri di profondità al largo delle coste giapponesi (Di lunedì 3 aprile 2023) Si tratta di un primato scientifico, che secondo i ricercatori potrà essere “battuto” al massimo di qualche metro Leggi su wired (Di lunedì 3 aprile 2023) Si tratta di un primato scientifico, che secondo i ricercatori potrà essere “battuto” al massimo di qualche metro

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elisadallarche : RT @Nicola_Bressi: 8 KM DI PESCE Parliamo di pesce a km 0 riferendosi al pescato locale. In Giappone invece è stato trovato un Liparide o '… - MatteoManiezzo : RT @Nicola_Bressi: 8 KM DI PESCE Parliamo di pesce a km 0 riferendosi al pescato locale. In Giappone invece è stato trovato un Liparide o '… - Yena90202633 : RT @Nicola_Bressi: 8 KM DI PESCE Parliamo di pesce a km 0 riferendosi al pescato locale. In Giappone invece è stato trovato un Liparide o '… - FranFerrante : RT @FranFerrante: Ahimè non era pesce d’aprile, ma un nuovo record della concentrazione di CO2 in atmosfera l’1/4/2023 #ClimateCrisis - maola_varalli : RT @Nicola_Bressi: 8 KM DI PESCE Parliamo di pesce a km 0 riferendosi al pescato locale. In Giappone invece è stato trovato un Liparide o '… -