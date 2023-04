Perugia-ZAKSA, Champions League volley 2023: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 3 aprile 2023) Giovedì 6 aprile si gioca Sir Sicoma Monini Perugia-ZAKSA K?dzierzyn Ko?le, match valido per il ritorno delle semifinali della Champions League di volley maschile 2022/23. Dopo il 3-1 subito in Polonia all’andata, la squadra umbra è chiamata all’impresa per ribaltare il risultato e qualificarsi per l’atto conclusivo della massima competizione europea. Dopo aver dominato in lungo e in largo, Perugia si trova ad affrontare il momento più difficile della sua stagione, con Milano che l’ha trascinata in gara-5 al primo turno dei Playoff Scudetto e con lo ZAKSA che all’andata è stato in grado di imporsi, mettendo spalle al muro Wilfredo Leon e compagni. Proprio dal cubano-polacco, tanto efficace al servizio quanto sprecone in attacco all’andata, dovrà partire la rimonta ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Giovedì 6 aprile si gioca Sir Sicoma MoniniK?dzierzyn Ko?le, match valido per il ritorno delle semifinali delladimaschile 2022/23. Dopo il 3-1 subito in Polonia all’andata, la squadra umbra è chiamata all’impresa per ribaltare il risultato e qualificarsi per l’atto conclusivo della massima competizione europea. Dopo aver dominato in lungo e in largo,si trova ad affrontare il momento più difficile della sua stagione, con Milano che l’ha trascinata in gara-5 al primo turno dei Playoff Scudetto e con loche all’andata è stato in grado di imporsi, mettendo spalle al muro Wilfredo Leon e compagni. Proprio dal cubano-polacco, tanto efficace al servizio quanto sprecone in attacco all’andata, dovrà partire la rimonta ...

