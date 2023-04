Perin non è sicuro di rimanere: possibile trasferimento in Francia (Di lunedì 3 aprile 2023) Mattia Perin è un portiere di grande talento, ma a Torino ha sempre trovato le porte sbarrate, per questo può rientrare in uno scambio. Tutti quanti a inizio stagione hanno fatto i complimenti per come Mattia Perin si sia dimostrato più che affidabile nel ruolo di vice Szczesny. Tante parate da campione e una serie di ottime prestazioni hanno fatto in modo che sia tenuto in considerazione anche per prendere il posto del polacco. Il ragazzo vuole una squadra che lo schieri come titolare e che possa ambire a grandi traguardi, per questo motivo si sta valutando un possibile scambio che lo manderebbe in Ligue 1. Mattia Perin (Fonte: LaPresse)L’accordo in questione sarebbe con il numero del Monaco, il tedesco Alexander Nubel, un estremo difensore che non è riuscito nemmeno lui a compiere il grande salto di qualità in ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 3 aprile 2023) Mattiaè un portiere di grande talento, ma a Torino ha sempre trovato le porte sbarrate, per questo può rientrare in uno scambio. Tutti quanti a inizio stagione hanno fatto i complimenti per come Mattiasi sia dimostrato più che affidabile nel ruolo di vice Szczesny. Tante parate da campione e una serie di ottime prestazioni hanno fatto in modo che sia tenuto in considerazione anche per prendere il posto del polacco. Il ragazzo vuole una squadra che lo schieri come titolare e che possa ambire a grandi traguardi, per questo motivo si sta valutando unscambio che lo manderebbe in Ligue 1. Mattia(Fonte: LaPresse)L’accordo in questione sarebbe con il numero del Monaco, il tedesco Alexander Nubel, un estremo difensore che non è riuscito nemmeno lui a compiere il grande salto di qualità in ...

