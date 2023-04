Perdono il sentiero: soccorsi nella tarda serata due escursionisti a Erto (Di lunedì 3 aprile 2023) Tra le 19 e le 22 si è svolto un intervento di soccorso della stazione Valcellina del Soccorso Alpino per soccorrere due persone che hanno perso il sentiero. Poco prima delle 19 è arrivata la chiamata al Nue112 con l’attivazione da parte della Sores della stazione Valcellina che ha mobilitato subito i due soccorritori più vicini, che si sono portati sullo scenario verso il Torrente Vaiont, e poi di una seconda squadra di sei soccorritori. A chiedere aiuto un uomo del 1985 di Sacile e una donna del 1995 di Pordenone i quali si trovavano in difficoltà e con il buio imminente nei pressi dell’alveo del Torrente Vaiont dopo aver smarrito la traccia del sentiero. I due escursionisti erano partiti da Cellino per compiere un giro ad anello lungo il sentiero 903 che passa per casera Feron arrivando alla Valle del Vaiont. A ... Leggi su udine20 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tra le 19 e le 22 si è svolto un intervento di soccorso della stazione Valcellina del Soccorso Alpino per soccorrere due persone che hanno perso il. Poco prima delle 19 è arrivata la chiamata al Nue112 con l’attivazione da parte della Sores della stazione Valcellina che ha mobilitato subito i due soccorritori più vicini, che si sono portati sullo scenario verso il Torrente Vaiont, e poi di una seconda squadra di sei soccorritori. A chiedere aiuto un uomo del 1985 di Sacile e una donna del 1995 di Pordenone i quali si trovavano in difficoltà e con il buio imminente nei pressi dell’alveo del Torrente Vaiont dopo aver smarrito la traccia del. I dueerano partiti da Cellino per compiere un giro ad anello lungo il903 che passa per casera Feron arrivando alla Valle del Vaiont. A ...

