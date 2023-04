"Perché ultimamente va sempre in tv": Rita Dalla Chiesa umilia Carlo De Benedetti (Di lunedì 3 aprile 2023) Gli ultimi attacchi di Carlo De Benedetti contro Giorgia Meloni e il suo governo, da lui definiti incompetenti e ignoranti, hanno sollevato un polverone e indignato molti politici. Tra questi anche Rita Dalla Chiesa: "Il tono che Carlo De Benedetti ha usato nei confronti del premier Giorgia Meloni è un tono che sarebbe sbagliato nei confronti di qualunque persona, di qualunque donna e di qualunque politico", ha detto all'Adnkronos. "Io credo che il rispetto sia la prima cosa a cui badare quando si parla - ha continuato la deputata di Forza Italia -. Ho visto e sentito De Benedetti molto spesso in questo ultimo periodo in tv, cosa che non faceva prima: evidentemente sente il bisogno di apparire. Non credo che lui sia la persona giusta per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Gli ultimi attacchi diDecontro Giorgia Meloni e il suo governo, da lui definiti incompetenti e ignoranti, hanno sollevato un polverone e indignato molti politici. Tra questi anche: "Il tono cheDeha usato nei confronti del premier Giorgia Meloni è un tono che sarebbe sbagliato nei confronti di qualunque persona, di qualunque donna e di qualunque politico", ha detto all'Adnkronos. "Io credo che il rispetto sia la prima cosa a cui badare quando si parla - ha continuato la deputata di Forza Italia -. Ho visto e sentito Demolto spesso in questo ultimo periodo in tv, cosa che non faceva prima: evidentemente sente il bisogno di apparire. Non credo che lui sia la persona giusta per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... culture_more : @srmcarla Buongiorno Suor Maria oggi mi sono trovata defollow da lei e mi dispiace tanto posso sapere perché? La ho… - LaStronza01 : @Cali_Gr Cali, questo da te il giorno della finale non lo merito ????...mi fai commuovere spesso ultimamente perché d… - anam_shivaja : @Bayanov74 Ma perché non aveva tenuto conto della potenza bestiale delle lavatrici e delle pale (e ultimamente dei… - francym97_ : @crazyandsweet05 Ceh capisci che fa una descrizione del party… Credo che pure Pier sia romantico ma ultimamente di… - greenscarfsgirl : @DalilaVirgili1 Su quello posso essere d’accordo ma non penso che qualcuno la stia esaltando, c’è semplicemente un… -