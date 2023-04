Perché Rabiot è indispensabile per la Juventus: i dati che lo trattengono a Torino (Di lunedì 3 aprile 2023) Adrien Rabiot è uno degli elementi più importanti nella Juventus di questa stagione e sarà fondamentale rinnovargli il contratto. I migliori giocatori devono poter rimanere nella Juventus, questo è il modus operandi che ha sempre portato avanti la Signora. Adrien Rabiot è sembrato per tre anni un corpo estraneo alla squadra, ma quest’anno è un elemento centrale. Peccato che il suo contratto terminerà alla fine di questa stagione, ma si dovrà compiere uno sforzo per trattenerlo, visti i numeri che sono ampiamente favorevoli al ragazzo. Adrien Rabiot (Fonte: LaPresse)Partiamo prima di tutto dal fatto che Adrien è un giocatore che quest’anno dovrà compiere i 28 anni, dunque è ancora nel pieno della carriera e ripartire da zero con un nuovo acquisto non è mai semplice. Il fatto di averlo aspettato per così ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 3 aprile 2023) Adrienè uno degli elementi più importanti nelladi questa stagione e sarà fondamentale rinnovargli il contratto. I migliori giocatori devono poter rimanere nella, questo è il modus operandi che ha sempre portato avanti la Signora. Adrienè sembrato per tre anni un corpo estraneo alla squadra, ma quest’anno è un elemento centrale. Peccato che il suo contratto terminerà alla fine di questa stagione, ma si dovrà compiere uno sforzo per trattenerlo, visti i numeri che sono ampiamente favorevoli al ragazzo. Adrien(Fonte: LaPresse)Partiamo prima di tutto dal fatto che Adrien è un giocatore che quest’anno dovrà compiere i 28 anni, dunque è ancora nel pieno della carriera e ripartire da zero con un nuovo acquisto non è mai semplice. Il fatto di averlo aspettato per così ...

