Perché non sono preoccupata | Meloni sui ritardi sul Pnrr

"Non sono preoccupata dai ritardi sul Pnrr, stiamo lavorando molto su questo, anche per favorire soluzioni a problemi che oggi nascono ma che non sono figli delle scelte di questo governo. La Commissione, su alcuni progetti che erano già inseriti nel Pnrr, sta chiedendo maggiore documentazione, e noi stiamo fornendo quella documentazione. Mi pare però che, complessivamente, il clima di collaborazione sia ottimo e quindi non mi convince questa ricostruzione allarmista che leggo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a Vinitaly, a Verona.

