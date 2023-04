Perché non basterà il petrolio a trasformare lo yuan in un perno della finanza globale (Di lunedì 3 aprile 2023) E se il renminbi cinese, alias yuan, stesse davvero minacciando la supremazia globale del dollaro americano? Non è certo la prima volta che se ne parla, specialmente i tempi di saldatura, più o meno reale, con il rublo russo. Ma forse la verità è un’altra e cioè che sì, la moneta cinese è certamente molto più globalizzata di quanto non fosse fino a vent’anni fa, ma no, il primato del biglietto verde non è in discussione e il baricentro del sistema monetario mondiale rimane ben piazzato a Occidente. Il punto, secondo il Financial Times, è questo. Da qualche tempo la Cina ha cominciato a pagare parte del petrolio, anche dalla Russia, in yuan. Nonostante la pressoché totalità degli scambi di oro nero, avvenga in dollari. Una mossa, spesso vista come un grande passo verso un sistema monetario internazionale più ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 aprile 2023) E se il renminbi cinese, alias, stesse davvero minacciando la supremaziadel dollaro americano? Non è certo la prima volta che se ne parla, specialmente i tempi di saldatura, più o meno reale, con il rublo russo. Ma forse la verità è un’altra e cioè che sì, la moneta cinese è certamente molto più globalizzata di quanto non fosse fino a vent’anni fa, ma no, il primato del biglietto verde non è in discussione e il baricentro del sistema monetario mondiale rimane ben piazzato a Occidente. Il punto, secondo il Financial Times, è questo. Da qualche tempo la Cina ha cominciato a pagare parte del, anche dalla Russia, in. Nonostante la pressoché totalità degli scambi di oro nero, avvenga in dollari. Una mossa, spesso vista come un grande passo verso un sistema monetario internazionale più ...

