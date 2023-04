Perché la guerra in Ucraina è manna dal cielo per il regime iraniano (Di lunedì 3 aprile 2023) Ogni lunedì, nel Foglio c'è Un Foglio Internazionale, l'inserto con le segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere, a cura di Giulio Meotti L’invasione russa dell’Ucraina non ha fatto altro che amplificare la complessità delle relazioni tra il medio oriente e le potenze straniere” spiega il fondatore e direttore dell’Observatoire des pays arabes, Antoine Basbous, politologo franco-libanese (tra le sue opere, “Le tsnuami arabe” da Fayard). “Due fattori dominanti hanno segnato la sequenza bellica: la perdita da parte di Vladimir Putin, tra gli arabi, dell’immagine di “zaim”, stratega freddo, invincibile, che inanella successi e va in soccorso dei suoi protetti, come Bashar al-Assad nel 2015; e, in parallelo, un ulteriore avvicinamento tra l’Iran e la Russia, uniti dal loro statuto di “pària” dinanzi all’occidente e associati nell’aggiramento ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 aprile 2023) Ogni lunedì, nel Foglio c'è Un Foglio Internazionale, l'inserto con le segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere, a cura di Giulio Meotti L’invasione russa dell’Ucraina non ha fatto altro che amplificare la complessità delle relazioni tra il medio oriente e le potenze straniere” spiega il fondatore e direttore dell’Observatoire des pays arabes, Antoine Basbous, politologo franco-libanese (tra le sue opere, “Le tsnuami arabe” da Fayard). “Due fattori dominanti hanno segnato la sequenza bellica: la perdita da parte di Vladimir Putin, tra gli arabi, dell’immagine di “zaim”, stratega freddo, invincibile, che inanella successi e va in soccorso dei suoi protetti, come Bashar al-Assad nel 2015; e, in parallelo, un ulteriore avvicinamento tra l’Iran e la Russia, uniti dal loro statuto di “pària” dinanzi all’occidente e associati nell’aggiramento ...

