Per il Napoli la notte è terribile, la spaccatura tra i tifosi allarga il disagio (Corsera) (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Corsera ha messo in evidenza la vittoria tattica di Pioli su Spalletti (lo ha imbrigliato per il secondo anno consecutivo) e poi ha aggiunto: Per la capolista la notte è terribile. La tramontana gelida è un cattivo presagio. La spaccatura tra i tifosi allarga il disagio:quelli della curva B insultano De Laurentiis per il caro biglietto in Champions e poi escono dallo stadio, dagli altri settori contestano i contestatori. La squadra forse ne risente. La terza sconfitta in campionato, la seconda in casa, è un film dell’orrore. Il Napoli è l’ombra di se stesso. Facile dire che senza Osimhen, il suo terminator, tutto è più difficile, ma nelle altre sette occasioni aveva sempre vinto. C’è altro. Lo scudetto non è in discussione, bisogna solo capire ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilha messo in evidenza la vittoria tattica di Pioli su Spalletti (lo ha imbrigliato per il secondo anno consecutivo) e poi ha aggiunto: Per la capolista la. La tramontana gelida è un cattivo presagio. Latra iil:quelli della curva B insultano De Laurentiis per il caro biglietto in Champions e poi escono dallo stadio, dagli altri settori contestano i contestatori. La squadra forse ne risente. La terza sconfitta in campionato, la seconda in casa, è un film dell’orrore. Ilè l’ombra di se stesso. Facile dire che senza Osimhen, il suo terminator, tutto è più difficile, ma nelle altre sette occasioni aveva sempre vinto. C’è altro. Lo scudetto non è in discussione, bisogna solo capire ...

