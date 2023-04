Penalità Sainz, Alonso difende Carlos: 'Decisione troppo severa' (Di lunedì 3 aprile 2023) I 56 giri in gara più convincenti, finora, della Ferrari nelle mani di Carlos Sainz sfumano per un episodio. L'assalto collettivo e prevedibile a curva 1 , frutto di uno strumento, la bandiera rossa, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 3 aprile 2023) I 56 giri in gara più convincenti, finora, della Ferrari nelle mani disfumano per un episodio. L'assalto collettivo e prevedibile a curva 1 , frutto di uno strumento, la bandiera rossa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#F1, #Sainz è una furia: 'Non voglio parlare, oggi ci hanno rubato. Meglio che non parlo, ora vado dai commissar… - francescabellu_ : RT @nicolensey: Non trovate curioso come Leclerc sia quello che viene psicoanalizzato, mentre nessuno dice niente sui piagnistei di Sainz q… - popovicicrazia : Sainz non ha spezzato la macchina di Alonso in due quindi meritava un penalità più lieve via maschilisti del cazzo… - 20_sonoiopaolo : @popovicicrazia @itsgiuliadip Si guarda tutto, anche il momento in cui è avvenuto. Come dice la FIA nello stesso co… - antonella0324 : RT @_Semino_: Sainz DODICESIMO con i 5 sec di penalità per un incidente che non esiste perché è stata annullata quella parte di gara e Alon… -

Penalità Sainz, Alonso difende Carlos: 'Decisione troppo severa' Guarda anche GP Australia GP Australia: il commento post gara Alonso assolve Sainz " Probabilmente la penalità è troppo dura, perché al primo giro è sempre molto difficile giudicare qual è il livello ... Patriottismo Alonso: 'Penalità troppo dura su Sainz' - FormulaPassion Patriottismo con Sainz Carlos Sainz è stato sanzionato con cinque secondi di penalità per la collisione con Alonso, una penalità che ha estromesso dalla zona punti il pilota della Ferrari dal momento ... Up & Down GP Australia 2023 ... GP Australia: premio Pastorone Approva PREMIO 'MAINAJOLYON' Carlos Sainz : la prematura uscita di ... fino al patatrac che gli costa la beffarda penalità e zero punti di bottino. Il suo '' Please, ... Guarda anche GP Australia GP Australia: il commento post gara Alonso assolve" Probabilmente laè troppo dura, perché al primo giro è sempre molto difficile giudicare qual è il livello ...Patriottismo conCarlosè stato sanzionato con cinque secondi diper la collisione con Alonso, unache ha estromesso dalla zona punti il pilota della Ferrari dal momento ...... GP Australia: premio Pastorone Approva PREMIO 'MAINAJOLYON' Carlos: la prematura uscita di ... fino al patatrac che gli costa la beffardae zero punti di bottino. Il suo '' Please, ... Penalità Sainz, la FIA dura: nessuna attenuante FormulaPassion.it