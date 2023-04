Pd Campania | Misiani | “De Luca? Terzo mandato è un tema nazionale”

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ stata molto positiva oggi la presa di contatto con il Pd dellanella mia prima giornata. Ho parlato con il segretario di Napoli e il presidente per un primo punto sulla situazione politica e organizzativa. Una giornata intensa e molto utile”. Lo ha detto il senatore Antonio, commissario del Pd dellainviato dal Nazareno dopo lo stop alle elezioni per il nodo del tesseramento non convalidato a Caserta e provincia.oggi ha incontrato il segretario di Napoli tornerà a Napoli dopo i giorni di Pasqua e incontrerà il presidente della Regione Vincenzo Dee il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il commissario aveva oggi un primo appuntamento con De, che è però stato rinviato dal governatore dopo Pasqua per impegni di ...

Alla domanda se abbia mai parlato con il governatore dellaha spiegato: "Lo farò, così come incontrerò il sindaco di Napoli, i dirigenti e i militanti del PD. E' un mandato che mi è ...Un senatore da Bergamo per commissariare il Pd in. Si tratta di Antoniocommissario regionale, scelto dalla segretaria Schlein per mettere ordine nel Pd campano, dopo la vicenda del caos tesseramento. La scelta della segreteria ...Ad affermarlo il senatore del Pd e neo commissario del partito in, Antonio. 'Abbiamo il dovere di cambiare il Pd' 'Abbiamo fatto 16 mila nuove iscrizioni in pochi giorni' ha ...

Pd Campania, Misiani nuovo commissario: «Incontrerò De Luca ma seguirò il mandato della Schlein» ilmattino.it

"Ci parlerò. Incontrerò De Luca, incontrerò il sindaco di Napoli, incontrerò i dirigenti e i militanti del PD. Io parlo con tutti. Poi è chiaro che c'è un ..."De Luca Mi aspetto un contributo da parte di tutti. Nessuno, ha la bacchetta magica. Io meno di tutti. È chiaro che per far ripartire il Pd in Campania, ma lo stesso vale a livello nazionale, serve ...