Paura a Empoli | corto circuito nello spogliatoio | rischia di saltare la sfida con il Lecce

(Di lunedì 3 aprile 2023)- Spiacevole contrattempo nel pre - partita di, match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A . A causa di unall'interno del controsoffitto ...

(Di lunedì 3 aprile 2023) - Spiacevole contrattempo nel pre-partita di Empoli-Lecce, match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A. A causa di un cortocircuito all'interno del controsoffitto dello spogliatoio dei padroni di casa allo stadio toscano. Probabile slittamento del fischio d'inizio di Empoli-Lecce a causa di un incendio all'interno degli spogliatoi.

Attimi di paura al Castellani, prima della partita Empoli-Lecce. Un cortocircuito all'interno di uno degli spogliatoi dell'impianto ha causato un principio di incendio che ha richiesto l'immediato ...Credit Iconsport / Simone Venia Si ritorna in campo con la ventottesima giornata di Serie A: è tempo del match tra Empoli e Lecce, orario e dove vederla in tv Orario di Empoli-Lecce e dove vederla in ...