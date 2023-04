“Patto per Salerno”: accordo al comune per il ripiano del disavanzo (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl “Patto per Salerno”, concernente l’accordo tra il comune di Salerno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il ripiano del disavanzo dell’Ente previsto dal d.l. 50/2022, è finalmente esecutivo. L’accordo è giunto dalla Presidenza del Consiglio dopo mesi di proficua interlocuzione tra il comune, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Interno, nonché di approfondite analisi dei dati di bilancio. Esso consentirà di intraprendere un percorso di progressiva riduzione del disavanzo attraverso alcune decisive misure: il miglioramento del tasso di riscossione, il contrasto all’elusione e all’evasione, la riduzione delle spese, la riorganizzazione della struttura ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl “per”, concernente l’tra ildie la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ildeldell’Ente previsto dal d.l. 50/2022, è finalmente esecutivo. L’è giunto dalla Presidenza del Consiglio dopo mesi di proficua interlocuzione tra il, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Interno, nonché di approfondite analisi dei dati di bilancio. Esso consentirà di intraprendere un percorso di progressiva riduzione delattraverso alcune decisive misure: il miglioramento del tasso di riscossione, il contrasto all’elusione e all’evasione, la riduzione delle spese, la riorganizzazione della struttura ...

