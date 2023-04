Pattinaggio artistico, Nikolaj Memola: “Stagione da 8,5. Punto a Milano-Cortina 2026, e oltre” (Di lunedì 3 aprile 2023) Due podi nel circuito Junior Grand Prix, la vittoria alle Finali di Torino, il terzo posto alle Universiadi, la top 4 raggiunta ai Campionati Mondiali. La Stagione di Nikolaj Memola, giovane promessa del Pattinaggio artistico italiano, è stata un vero e proprio trionfo, seppur macchiata proprio da quel quarto posto ottenuto alla rassegna iridata di Calgary, dove sono arrivati degli errori inusuali da parte del giovane atleta, il quale si è raccontato a tutto campo ai microfoni di Francesca Cazzaniga all’interno di Figure2u, trasmissione in onda ogni martedì alle 20:20 su Sport2u, la Web TV di OA Sport. Un Mondiale, quello dell’atleta di Olga Romanova, compromesso da una sbavatura inusuale nel secondo triplo axel, defaillance con cui ha mancato l’appuntamento con la top 3: “La caduta è costata molto – ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Due podi nel circuito Junior Grand Prix, la vittoria alle Finali di Torino, il terzo posto alle Universiadi, la top 4 raggiunta ai Campionati Mondiali. Ladi, giovane promessa delitaliano, è stata un vero e proprio trionfo, seppur macchiata proprio da quel quarto posto ottenuto alla rassegna iridata di Calgary, dove sono arrivati degli errori inusuali da parte del giovane atleta, il quale si è raccontato a tutto campo ai microfoni di Francesca Cazzaniga all’interno di Figure2u, trasmissione in onda ogni martedì alle 20:20 su Sport2u, la Web TV di OA Sport. Un Mondiale, quello dell’atleta di Olga Romanova, compromesso da una sbavatura inusuale nel secondo triplo axel, defaillance con cui ha mancato l’appuntamento con la top 3: “La caduta è costata molto – ...

