Pattinaggio artistico a rotelle, Europei Gruppi 2023: i convocati dell’Italia. Una spedizione d’alto profilo alla conquista dell’Europa (Di lunedì 3 aprile 2023) Arrivano le prime convocazioni legate all’attività internazionale della stagione 2023 di Pattinaggio artistico a rotelle. A seguito dei Campionati Italiani Gruppi Show & Precision, seguendo le disposizioni imposte da World Skate Europe e tenendo conto della disponibilità dei Diretti Interessati, la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha pubblicato la lista dei partecipanti ai Campionati Europei 2023 di categoria, in scena a Paredes (Portogallo), dal 4 al 6 maggio 2023. Saranno in tutto ventidue i partecipanti che partiranno in terra lusitana, pronti a confrontarsi con la competitiva compagine estera, tra cui spicca in particolar modo la Spafna. Per ciò che concerne i Grandi Gruppi saranno della partita i Royal Eagles, i ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Arrivano le prime convocazioni legate all’attività internazionale della stagionedi. A seguito dei Campionati ItalianiShow & Precision, seguendo le disposizioni imposte da World Skate Europe e tenendo conto della disponibilità dei Diretti Interessati, la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha pubblicato la lista dei partecipanti ai Campionatidi categoria, in scena a Paredes (Portogallo), dal 4 al 6 maggio. Saranno in tutto ventidue i partecipanti che partiranno in terra lusitana, pronti a confrontarsi con la competitiva compagine estera, tra cui spicca in particolar modo la Spafna. Per ciò che concerne i Grandisaranno della partita i Royal Eagles, i ...

