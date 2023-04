Passaro-Karatsev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023 (Di lunedì 3 aprile 2023) Francesco Passaro se la vedrà contro Aslan Karatsev nel primo turno dell’ATP 250 di Marrakech 2023, torneo di scena sulla terra rossa della città araba. Il tennista azzurro va a caccia del riscatto dopo un inizio di stagione non ottimale e sogna una prestigiosa vittoria a livello Atp. Sulla sua strada un avversario tutt’altro che imbattibile come il russo Karatsev, uscito dalla top 100 e reduce da una prematura sconfitta nel Challenger di Sanremo. Secondo i bookmakers sarà Karatsev a partire leggermente favorito, tra i due non ci sono precedenti. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Passaro e Karatsev scenderanno in campo oggi (lunedì 3 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sul ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Francescose la vedrà contro Aslannel primo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sulla terra rossa della città araba. Il tennista azzurro va a caccia del riscatto dopo un inizio di stagione non ottimale e sogna una prestigiosa vittoria a livello Atp. Sulla sua strada un avversario tutt’altro che imbattibile come il russo, uscito dalla top 100 e reduce da una prematura sconfitta nel Challenger di Sanremo. Secondo i bookmakers saràa partire leggermente favorito, tra i due non ci sono precedenti. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(lunedì 3 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... musettina : RT @Tennis_Ita: ATP 250 Marrakech, il tabellone principale: Musetti guida il seeding, Passaro pesca Karatsev all'esordio - Tennis_Ita : ATP 250 Marrakech, il tabellone principale: Musetti guida il seeding, Passaro pesca Karatsev all'esordio - BananitaMayu : RT @FiorinoLuca: Sorteggio italiani a Marrakech ???? Musetti BYE / 2T vs ???? Struff/Gaston ???? ???? Passaro vs Karatsev ???? - musettina : RT @OA_Sport: ATP Marrakech 2023: Lorenzo Musetti guida il tabellone in Marocco, presente anche Passaro - OA_Sport : ATP Marrakech 2023: Lorenzo Musetti guida il tabellone in Marocco, presente anche Passaro -