Passare da Premier o Liga alla serie A è come passare dai Beatles ai Cugini di Campagna

Il week end calcistico si è concluso ieri sera con la vittoria del Milan in casa del Napoli, una vittoria che ha sorpreso, pur non cambiando molto in chiave campionato o scudetto per gli uomini di Spalletti. Quello che sorprende forse di più, scrive Tony Damascelli su Il Giornale, è che ancora vengano messe in onda le partite di Premier e Liga in contemporanea con la serie A. Un impietoso confronto, secondo il giornalista Di contro, dovrebbe essere vietata la messa in onda della partita di Premier League inglese e della Liga spagnola, in contemporanea con le esibizioni della nostra serie A. Ma accade e così anche ieri, a parte il Maradona, perché assistere a Newcastle-Manchester United o Real Madrid-Real Villadolid, dico dell'intensità agonistica supportata dalla ...

