Pasqua, Pasquetta e 25 aprile: alla Carrara aperture straordinarie ed eventi (Di lunedì 3 aprile 2023) Bergamo. Ponte di Pasqua e 25 aprile in museo: la nuova Carrara accoglie il pubblico con l'apertura straordinaria fino alle 20 il 9 e il 10 aprile, fino alle 19 il 25 aprile, e alle 23 il 28 aprile, per l'orario prolungato di ogni ultimo venerdì del mese. Settimane ricche di iniziative per tutti i tipi di pubblico, da segnare in agenda. Visite guidate alla collezione e alla mostra di Cecco del Caravaggio sabato 8 e 22 aprile alle 16.30 / venerdì 28 aprile alle 20.30 Un ciclo di percorsi guidati dedicati alla scoperta del patrimonio della Carrara e della mostra in corso, Cecco del Caravaggio. L'Allievo Modello, a cura di Gianni Papi e M. Cristina Rodeschini. Il focus delle visite si ...

