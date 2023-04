Parma, Vazquez: «Insulti? L’amore per Palermo resta, ma ora… » (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole di Franco Vazquez, trequartista del Parma, dopo gli Insulti ricevuti da alcuni tifosi del Palermo Franco Vazquez, tramite un post su Instagram, ha risposto agli Insulti dei suoi ex tifosi dopo Parma-Palermo. PAROLE – «Ai tifosi rosanero che mi stanno insultando su Instagram, dico che adesso difendo la maglia del Parma e farò di tutto per vincere come nel passato ho fatto con voi, ma il rispetto e L’amore per i vostri colori e il vostro popolo sarà per sempre. E ultima cosa guardate che ai gol che abbiamo fatto ieri non ho neanche gridato. Vi auguro il meglio per la fine del campionato e grazie a quelli che mi sostengono e capiscono com’è il calcio. Un abbraccio grande». L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole di Franco, trequartista del, dopo gliricevuti da alcuni tifosi delFranco, tramite un post su Instagram, ha risposto aglidei suoi ex tifosi dopo. PAROLE – «Ai tifosi rosanero che mi stanno insultando su Instagram, dico che adesso difendo la maglia dele farò di tutto per vincere come nel passato ho fatto con voi, ma il rispetto eper i vostri colori e il vostro popolo sarà per sempre. E ultima cosa guardate che ai gol che abbiamo fatto ieri non ho neanche gridato. Vi auguro il meglio per la fine del campionato e grazie a quelli che mi sostengono e capiscono com’è il calcio. Un abbraccio grande». L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DIRETTADCM : #Vazquez insultato dai suoi ex tifosi del #Palermo - serieB123 : Parma, Vazquez offeso dai tifosi del Palermo: arriva la risposta social - Luxgraph : Parma, Vazquez offeso dai tifosi del Palermo: arriva la risposta social - psb_original : Vazquez insultato dai tifosi del Palermo sui social. Lui risponde: 'Vi amerò per sempre, ma ora sono del Parma'… - ILOVEPACALCIO : #ParmaPalermo, #Vazquez sui social: 'Il mio amore verso i colori rosanero sarà per sempre, ai tifosi che mi insulta… -

Vazquez insultato dai tifosi del Palermo: 'Ora difendo maglia del Parma' Dopo la vittoria del Parma contro il Palermo arrivata nell'ultimo match di campionato di Serie B, c'è stato qualche problemino con i tifosi rosanero per Franco Vazquez , ex del match. Il 10 ducale è stato insultato sui ... Palermomania: Parma porta via un po' di entusiasmo Potremmo sintetizzare così Parma - Palermo, al 'Tardini' va in scena uno scontro ad alta quota che ... Difatti a prendere campo sono i padroni di casa, trascinati dal grande ex Franco Vazquez che sale ... Vazquez: 'Insulti dei tifosi Amerò Palermo per sempre' Parola di Franco Vazquez che decide di intervenire sui propri canali social con un messaggio ... il Parma, contro il Palermo. Dopo i pesanti commenti ricevuti da alcuni utenti sui social, il 'Mudo' ... Dopo la vittoria delcontro il Palermo arrivata nell'ultimo match di campionato di Serie B, c'è stato qualche problemino con i tifosi rosanero per Franco, ex del match. Il 10 ducale è stato insultato sui ...Potremmo sintetizzare così- Palermo, al 'Tardini' va in scena uno scontro ad alta quota che ... Difatti a prendere campo sono i padroni di casa, trascinati dal grande ex Francoche sale ...Parola di Francoche decide di intervenire sui propri canali social con un messaggio ... il, contro il Palermo. Dopo i pesanti commenti ricevuti da alcuni utenti sui social, il 'Mudo' ... Vazquez insultato dai tifosi del Palermo: “Ora difendo maglia del Parma” ItaSportPress Palermo sconfitto a Parma. Assenze ed alibi La sicurezza in fase difensiva di Marconi e Nedelcearu avrebbe nuovamente sfidato Vazquez e compagni mentre il dinamismo di Verre e Di Mariano avrebbe dato idee che, al Tardini di Parma, sono mancate ... Parma, Pederzoli: “Palermo Partita che valeva tanto. Loro migliorati” Mauro Pederzoli, direttore sportivo del Parma, ha commentato la vittoria dei crociati sul Palermo ai microfoni di “Speciale Serie B” su Sportitalia. La sicurezza in fase difensiva di Marconi e Nedelcearu avrebbe nuovamente sfidato Vazquez e compagni mentre il dinamismo di Verre e Di Mariano avrebbe dato idee che, al Tardini di Parma, sono mancate ...Mauro Pederzoli, direttore sportivo del Parma, ha commentato la vittoria dei crociati sul Palermo ai microfoni di “Speciale Serie B” su Sportitalia.