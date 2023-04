Parigi, stop ai monopattini elettrici: il referendum li cancella (Di lunedì 3 aprile 2023) Con un referendum, Parigi dice stop ai monopattini elettrici a noleggio. A bandire le trottinette, il risultato schiacciante della consultazione popolare voluta dal Comune della Ville Lumière, con ben l’89% dei votanti a schierarsi contro. Sono circa quindicimila, i monopattini a noleggio presenti attualmente sul territorio di Parigi. Un servizio che, come riportato dalla tre società di noleggio incaricate (Dott, Lime e Tier Mobility), nel solo 2022 avrebbe permesso a quasi due milioni di Parigini e turisti di spostarsi in comodità nella capitale francese. Vi raccomandiamo... Codice della strada: ecco tutte le nuove regole Le motivazioni dietro il no di Parigi ai ... Leggi su diredonna (Di lunedì 3 aprile 2023) Con undiceaia noleggio. A bandire le trottinette, il risultato schiacciante della consultazione popolare voluta dal Comune della Ville Lumière, con ben l’89% dei votanti a schierarsi contro. Sono circa quindicimila, ia noleggio presenti attualmente sul territorio di. Un servizio che, come riportato dalla tre società di noleggio incaricate (Dott, Lime e Tier Mobility), nel solo 2022 avrebbe permesso a quasi due milioni dini e turisti di spostarsi in comodità nella capitale francese. Vi raccomandiamo... Codice della strada: ecco tutte le nuove regole Le motivazioni dietro il no diai ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Parigi, plebiscito contro monopattini a noleggio, 90% vota per divieto. Stop dal 1° settembre - Agenzia_Ansa : Le tre società di sharing Lime, Dott e Tier Mobility prendono atto dell'esito del referendum di Parigi contro l'uso… - RaiNews : Lo stop dovrebbe scattare a settembre. - Giordan48430646 : RT @BugieAllaRovesc: Pure i francesi si son rotti er caxxo di ste cacchiate green del WEF - albe_ : #facciamocome ? No, ma voglio che si facciano rispettare le regole, anche per le biciclette Monopattini, Parigi vo… -