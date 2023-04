Parigi, stop ai monopattini elettrici: il referendum li cancella (Di lunedì 3 aprile 2023) Il referendum voluto dal comune contro questo mezzo di trasporto a noleggio è stato un vero e proprio plebiscito. Lo stop da settembre, ma il governo si dice contrario. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilvoluto dal comune contro questo mezzo di trasporto a noleggio è stato un vero e proprio plebiscito. Loda settembre, ma il governo si dice contrario. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maola_varalli : RT @Gothic_666: Chissà se a @gualtierieurope e @eugenio_patane fischiano le orecchie... - 77OnFilm : Francesi: sempre un passo avanti! - mariamacina : RT @ilriformista: La decisione di Parigi è la prima del genere adottata da una grande città europea. Affluenza bassissima. Le società: 'Imp… - BottoDavide : RT @gponedotcom: Il referendum dei parigini ha visto un 'no', contro i monopattini a noleggio. Vedremo come andrà a finire, mentre in Itali… - ilriformista : La decisione di Parigi è la prima del genere adottata da una grande città europea. Affluenza bassissima. Le società… -