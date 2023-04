Parigi | stop ai monopattini a noleggio | hanno rotto le pa**e anche ai progressisti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr – Ile palleaifrancesi. Prova ne sia quanto accaduto a, dove è bastato un referendum consultivo per capire il giudizio dei cittadini nei confronti di questo veicolo a due ruote, particolarmente incensato negli ultimi anni dagli eco-decrescenti in salsa petalosa. L’89% dei votanti si è detto infatti contrario aielettrici a, quelli self-service che per intenderci si possono “affittare” direttamente per strada ormai nella gran parte delle città europee., via idal primo settembre Di per sé, il referendum in questione non ha alcun valore legale e a decidere sulla sorte dei ...