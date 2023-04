Parigi-Roubaix 2023 | programma | orari | tv | percorso | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 aprile 2023) Una Pasqua di grande ciclismo, come spesso accade. La santa festività sarà accompagnata a braccetto dalla, che festeggerà l’edizione numero 120 della sua storia. Caccia all’erede di Dylan Van Baarle, che lo scorso anno sorprese tutti i grandi favoriti arrivando in solitaria nell’iconico velodromo André-Petrieux.L’Inferno del nord non ha subito troppe variazioni rispetto allo scorso anno. Saranno 256,6 i chilometri da percorrere, 55,5 sul pavé, suddiviso in 29 settori. Tre i settori a cinque stelle, la Foresta di Arenberg (km 161,3), Mons-en-Pévèle (km 208), Carrefour de l’Abre (km 239,5 km). Ci saranno delle novità rispetto al passato. Prima della foresta ci sarà il ritorno del settore di Haspres, di nuovo da affrontare dopo 19 anni di assenza, 1700 metri assai duri. Il solito calvario in questa grande ...