Parigi-Roubaix 2023 | percorso | startlist e dove vederla

(Di lunedì 3 aprile 2023) Domenica 9 aprileè in programma la, terza grande classica del Monumento, meglio conosciuta dagli appassionati come l’Inferno del Nord, giunta alla sua 120esima edizione. Scopriamo ile la lista dei partecipanti.: ILLa partenza è prevista nella cittadina di Compeigne, alla peiferia di, con arrivo nel velodromo didopo 257 km attraverso 30 tratti di pavè per un totale di 55 km su strade lastricate che metteranno a dura prova la resistenza dei corridori. I punti di maggior interesse saranno la Foresta di Arenberg(km 161, 3 km), Mons-en-Pevele(208 km) e, il Carrefour de l’Abre(km 239,5 km). Da segnalare il ritorno, dopo ...

Sembrava che nel 2023 Gianni Moscon dovesse saltare la. Invece no: l'Astana, salvo cambi di programma, ha intenzione di schierarlo domenica al via dell'Inferno del Nord. Il 29enne trentino è stato protagonista in carriera di due grandi ...Nella sua speciale bacheca mancano ora solo due "monumento": la Milano - Sanremo e la. "E' un momento che non dimenticherò mai. Ho voluto attaccare presto, perchè sentivo che avevo ...Pavé, muri, fango, pioggia, freddo, odore di patatine fritte, un pubblico da brividi. E solo sette italiani. Se laè la Regina delle classiche, il Giro delle Fiandre è il suo re consorte, appaiato nelle attese quasi messianiche del mondo del ciclismo alla sua storica compagna di settimana. La ...

03-04-2023 -- Seconda salita sul podio a Oudenaarde domenica 2 aprile per la Trek-Segafredo con Elisa Longo Borghini che ha conquistato così anche il terzo posto al Giro delle Fiandre. L'azzurra, redu ...Una Pasqua di grande ciclismo, come spesso accade. La santa festività sarà accompagnata a braccetto dalla Parigi-Roubaix, che festeggerà l’edizione numero 120 della sua storia. Caccia all’erede di Dyl ...