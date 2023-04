Parigi, referendum su monopattini e scooter elettrici a noleggio: l’89% vota per vietarli. La sindaca Hidalgo: “Aboliti entro il 1° settembre” (Di lunedì 3 aprile 2023) I Parigini hanno scelto di vietare i noleggi di monopattini e scooter elettrici in città: l’89% dei votanti si è espresso in questo senso in un referendum tenutosi domenica 2 aprile, mentre solo l’11% ha votato per mantenerli. Tuttavia, solo il 7% degli 1,3 milioni di elettori aventi diritto ha partecipato alla consultazione. A fare campagna per il divieto è stata la sindaca della capitale francese, Anne Hidalgo, che prendendo atto del risultato ha annunciato la rimozione dalle strade di Parigi: “I Parigini si sono espressi a stragrande maggioranza contro gli e-scooter, saranno Aboliti entro il 1° settembre“. Se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Ini hanno scelto di vietare i noleggi diin città:deinti si è espresso in questo senso in untenutosi domenica 2 aprile, mentre solo l’11% hato per mantenerli. Tuttavia, solo il 7% degli 1,3 milioni di elettori aventi diritto ha partecipato alla consultazione. A fare campagna per il divieto è stata ladella capitale francese, Anne, che prendendo atto del risultato ha annunciato la rimozione dalle strade di: “Ini si sono espressi a stragrande maggioranza contro gli e-, sarannoil 1°“. Se ...

